Busquets può sbarcare in Serie A (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Inter guarda in casa Barcellona per provare a strappare un senatore dei blaugrana: Marotta ha messo nel mirino Busquets. Non è di certo un buon momento per il Barcellona. Il club catalano è reduce dalla sonora sconfitta per 1-4 contro il Paris Saint-Germain in Champions League ed in campionato è ben distante dall’Atletico Madrid, capolista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Inter guarda in casa Barcellona per provare a strappare un senatore dei blaugrana: Marotta ha messo nel mirino. Non è di certo un buon momento per il Barcellona. Il club catalano è reduce dalla sonora sconfitta per 1-4 contro il Paris Saint-Germain in Champions League ed in campionato è ben distante dall’Atletico Madrid, capolista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

AleGobbo87 : RT @marco_rogerio_: Come può il Barcellona ripartire ancora con Piqué Busquets ecc dopo 3-4 Champions. Che stimoli puoi avere dopo 9 scudet… - TheCarlo_Kr : RT @marco_rogerio_: Come può il Barcellona ripartire ancora con Piqué Busquets ecc dopo 3-4 Champions. Che stimoli puoi avere dopo 9 scudet… - giorgioghiffo : RT @marco_rogerio_: Come può il Barcellona ripartire ancora con Piqué Busquets ecc dopo 3-4 Champions. Che stimoli puoi avere dopo 9 scudet… - yutomanga : RT @marco_rogerio_: Come può il Barcellona ripartire ancora con Piqué Busquets ecc dopo 3-4 Champions. Che stimoli puoi avere dopo 9 scudet… - metalblanco1991 : RT @marco_rogerio_: Come può il Barcellona ripartire ancora con Piqué Busquets ecc dopo 3-4 Champions. Che stimoli puoi avere dopo 9 scudet… -

Ultime Notizie dalla rete : Busquets può Calciatore italiano in Uganda, Stefano Mazengo Loro: "Mi insultano perché bianco. Ora capisco le persone di colore in Italia" Centrocampista, viene schierato alla Busquets, nel fulcro del gioco, e in campo non ha problemi, ... Lui può solo pensare a migliorarsi". Se fosse così per tutti, chissà cosa potrebbe fare nel calcio il ...

Il Barcellona sembra alla fine di un ciclo dopo la sconfitta con il PSG Può ancora far emozionare Messi con il suo potenziale offensivo devastante con un Griezmann ... Busquets è ormai stanco, Pjanic non è riuscito a prendere le chiavi della squadra e alterna la panchina al ...

Centrocampista, viene schierato alla, nel fulcro del gioco, e in campo non ha problemi, ... Luisolo pensare a migliorarsi". Se fosse così per tutti, chissà cosa potrebbe fare nel calcio il ...ancora far emozionare Messi con il suo potenziale offensivo devastante con un Griezmann ...è ormai stanco, Pjanic non è riuscito a prendere le chiavi della squadra e alterna la panchina al ...