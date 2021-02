Burgnich | ' Bellugi era un grande uomo e uno straordinario difensore'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Mauro. A ricordarlo c'è Tarcisio, compagno di mille battaglie in quella difesa. Ai nostri microfoni ha ricordato, commosso, quello che è ...

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Mauro. A ricordarlo c'è Tarcisio, compagno di mille battaglie in quella difesa. Ai nostri microfoni ha ricordato, commosso, quello che è stato per luiZoff Spinosi Facchetti Benetti. Eccetera. Una delle più forti nazionali nella storia del calcio italiano. Difensore azzurro, e dell'Inter, Mauro. Toscano di Buonconvento. Le gambe, i piedi, essenza della ...Il mediano dell'Inter-scudetto 1970-71: "Ereditò il ruolo da Burgnich, aiutato dal carattere positivo. Lo rimproveravamo per certi numeri da trequartista" ...