Bufera su Sanremo | Fedez andava escluso | il Festival rimandato

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Sanremo

Le restrizioni a2021 Dopo una lunga e travagliata, l'organizzazione di2021 ha accettato la realizzazione di un Festival 'blindato' per scongiurare il pericolo di un contagio ...La cosa buffa è che poi Amadeus è un tifoso sfegatato dell'Inter. Ed è stato lui a scatenare lasu Ibrahimovic con l'invito - accettato - a Ibrahimovic di partecipare a. Mancano tre settimane al Festival e la polemica monta. Capello ha già detto la sua, facendo capire che se fosse ...Sono al governo solo da 2 anni e hanno già fatto tutto e il contrario di tutto Il senatore Antonio Saccone, tra gli esponenti di spicco dell’Unione di Centro, commenta così, in un’intervista a Leggo, ...Maria De Filippi ha commentato la decisione di realizzare il Festival di Sanremo 2021 senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Maria De Filippi su Sanremo 2021 senza pubbl ...