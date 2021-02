Bruno Pizzul firma lo spot della Playstation 5. Guarda il divertente videoclip (Di sabato 20 febbraio 2021) Una telecronaca da vero fuoriclasse quella scelta da Playstation Italia per la Supercoppa di calcio. Il telecronista friulano Bruno Pizzul, leggendario commentatore degli eventi calcistici più importanti della Nazionale Italiana, nel breve ed ironico spot spiega le regole del contest lanciato da Sony. (Il concorto è terminato il 5 febbraio.) Si trattava di un contest dove i giocatori di PS5 dovevano registrare una telecronaca dalla durata di 30 secondi durante un gameplay qualsiasi. Così spiegavano sul sito della Playstation: “Manda un pazzesco file video in cui puoi riprodurre la telecronaca del gioco nella parte migliore della tua vita, scegli un gioco per Playstation. La tua storia potrebbe essere presa dalla voce di ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 febbraio 2021) Una telecronaca da vero fuoriclasse quella scelta daItalia per la Supercoppa di calcio. Il telecronista friulano, leggendario commentatore degli eventi calcistici più importantiNazionale Italiana, nel breve ed ironicospiega le regole del contest lanciato da Sony. (Il concorto è terminato il 5 febbraio.) Si trattava di un contest dove i giocatori di PS5 dovevano registrare una telecronaca dalla durata di 30 secondi durante un gameplay qualsiasi. Così spiegavano sul sito: “Manda un pazzesco file video in cui puoi riprodurre la telecronaca del gioco nella parte miglioretua vita, scegli un gioco per. La tua storia potrebbe essere presa dalla voce di ...

