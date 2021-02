Brondby-Vejle domenica | ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 febbraio 2021) La squadra di casa viene da una vittoria ma a Lingby non ha fatto molto bene all’inizio nella partita. Il Brøndby però è stato incredibilmente efficace sotto porta per tutta la stagione e quando Mensah segnato il gol dell’1-0 non si è mai guardato indietro e, anzi, avrebbe potuto dilagare. La differenza qui potrebbero farla InfoBetting: Scommesse Sportive e