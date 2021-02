Brescia, Cellino come Sordi nel “Presidente del Borgorosso”: Clotet espulso, va lui in panchina (Di sabato 20 febbraio 2021) Massimo Cellino è noto per essere uno dei presidenti più inclini all’esonero dei suoi allenatori, ma non è certo famoso per fare le veci del tecnico di turno. È quanto accaduto nel corso della sconfitta del suo Brescia contro la Cremonese (2-1, doppietta di Ciofani dopo il gol iniziale di Ayè): il patron delle “Rondinelle” ha preso posto in panchina per aiutare il vice allenatore Daniele Gastaldello nel dare indicazioni alla squadra dopo l’espulsione del tecnico Pep Clotet. Una mossa che non è valsa ai suoi nessun punto in classifica ma che ai più esperti di cinema ha suscitato un sorriso e ha riportato alla mente una celebra scena del film del 1970 “Il Presidente del Borgorosso Football Club”. Nella pellicola Alberto Sordi recitava nei panni del vulcanico ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Massimoè noto per essere uno dei presidenti più inclini all’esonero dei suoi allenatori, ma non è certo famoso per fare le veci del tecnico di turno. È quanto accaduto nel corso della sconfitta del suocontro la Cremonese (2-1, doppietta di Ciofani dopo il gol iniziale di Ayè): il patron delle “Rondinelle” ha preso posto inper aiutare il vice allenatore Daniele Gastaldello nel dare indicazioni alla squadra dopo l’espulsione del tecnico Pep. Una mossa che non è valsa ai suoi nessun punto in classifica ma che ai più esperti di cinema ha suscitato un sorriso e ha riportato alla mente una celebra scena del film del 1970 “IldelFootball Club”. Nella pellicola Albertorecitava nei panni del vulcanico ...

