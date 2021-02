Brennero | il consiglio chiede all' unanimità un nuovo ponte sul Serchio

CAMPO_66 : @GiorgiaMeloni Senza contare quel progetto di devoluzione di sovranita’declamato dal neo presidente del consiglio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Brennero consiglio

... ilribadisce il disagio per la popolazione e le attività di Bagni di Lucca, a seguito ... Sulla a via delnel tratto che da Chifenti va alla Socciglia - ha precisato il sindaco - , ..."Nella predisposizione del Recovery Fund , che dà priorità ai corridoi transnazionali, è stata ufficialmente inserita la tratta del'. - ha commentato Fugatti - 'Con ilcomunale ...A Bagni di Lucca si torna lentamente alla normalità sulle strade comunali, specialmente quelle delle frazioni montane, dopo il maltempo degli scorsi mesi con il ripristino di diverse viabilità. In loc ...Dopo che l’obbligo di tamponi, resi obbligatori per chi entra in Austria ed è diretto in Germania, ha creato enormi disagi agli autisti dei Tir provenienti dall’Italia, ci si organizza per gestire la ...