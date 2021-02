Bologna, Mihajlovic: «Non capisco l’espulsione, l’arbitro ha rovinato la partita» (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole di Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio subito in rimonta contro il Sassuolo. Il commento del tecnico rossoblu al termine della sfida del Mapei Stadium Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ecco le sue parole. ESPULSIONE – «Prevale la rabbia per quell’espulsione. Ha cambiato la parita. Loro hanno avuto la supremazia ma abbiamo preso gol su rimpallo senza subire molto. Non riesco a capire perché non ha chiamato il fallo in campo e poi l’ha espulso. Contro l’Udinese Samir ha fatto un fallo dieci volto peggio di Hickey e non è stato ammonito . Non siamo fortunati, l’arbitro ha rovinato la partita. Era la massima da ammonizione». RAMMARICO – «Contro l’Udinese abbaiamo preso gol nel recupero e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole di Sinisadopo il pareggio subito in rimonta contro il Sassuolo. Il commento del tecnico rossoblu al termine della sfida del Mapei Stadium Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ecco le sue parole. ESPULSIONE – «Prevale la rabbia per quel. Ha cambiato la parita. Loro hanno avuto la supremazia ma abbiamo preso gol su rimpallo senza subire molto. Non riesco a capire perché non ha chiamato il fallo in campo e poi l’ha espulso. Contro l’Udinese Samir ha fatto un fallo dieci volto peggio di Hickey e non è stato ammonito . Non siamo fortunati,hala. Era la massima da ammonizione». RAMMARICO – «Contro l’Udinese abbaiamo preso gol nel recupero e ...

