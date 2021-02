Bollettino Coronavirus: meno positivi in Lombardia, i dati di sabato 20 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, in Lombardia, 3.019 persone sono risultate positive al Covid - 19: diverse centinaia in meno rispetto al dato giornaliero di venerdì. Sono stati 44.012 i tamponi effettuati, ... Leggi su milanotoday (Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, in, 3.019 persone sono risultate positive al Covid - 19: diverse centinaia inrispetto al dato giornaliero di venerdì. Sono stati 44.012 i tamponi effettuati, ...

