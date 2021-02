Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 20 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 14.931 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 251 le vittime e si registrano 12.488 guariti. Si rilevano, inoltre, +4 terapie intensive e -106 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 4,9% (-0,3%). I tamponi processati oggi sono 306.078. Infine, il numero complessivo dei vaccinati sale a quota 3.408.682. Ecdc: “Rischio alto per le varianti” l’Ecdc nella sua analisi del rischio aggiornata avverte: “A causa delle varianti il rischio associato a un’ulteriore diffusione del ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Daiufficiali, risultano 14.931 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 251 le vittime e si registrano 12.488 guariti. Si rilevano, inoltre, +4 terapie intensive e -106 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 4,9% (-0,3%). I tamponi processati oggi sono 306.078. Infine, il numero complessivo dei vaccinati sale a quota 3.408.682. Ecdc: “Rischio alto per le varianti” l’Ecdc nella sua analisi del rischio aggiornata avverte: “A causa delle varianti il rischio associato a un’ulteriore diffusione del ...

