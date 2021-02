Blizzconline 2021 | Diablo Immortal - anteprima

Leggi su eurogamer

(Di sabato 20 febbraio 2021) Eurogamer:Dopo l'annuncio didurante la Blizzcon del 2019, in parte disastroso in termini di comunicazione col pubblico, il titolo mobile di Blizzard è rimasto taciturno per un lungo periodo di tempo. La strategia, probabilmente, è stata quella di abbassare la temperatura della community che non ha visto di buon occhio il porting di uno dei franchise più amati su un sistema che, tutt'oggi, è visto con perplessità dai chi si considera un hardcore gamer. Il mondo mobile infatti viene sempre associato ai "giochini" come Candy Crush, è non è mai visto come una piattaforma allettante per i "veri gamer". Solo di recente i nostri cellulari si sono visti protagonisti di un flusso di conversioni come PUBG e Fortnite, mossa questa volta a cercare di attirare utenti nuovi e vecchi, provando a rimuovere lo stigma del gioco mobile. Leggi altro...