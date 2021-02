Biella | romeno si scaglia contro un carabiniere con il coltello Il militare spara per difendersi e lo uccide

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ennesima aggressione ai danni delle forze dell’ordine a, dove un, nel tentativo die difendere i sanitari del 118 che avevano chiamato la pattuglia, hato a uno straniero, già noto alla giustizia. L’uomo, un 50enne, è stato colpito al petto ed è morto poco dopo in ospedale. I sanitari del 118 costretti a chiamare aiuto I fatti si sono verificati nella notte a Quaregna, comune di 1400 anime a un quarto d’ora da. Sono stati i sanitari del 118 a chiamare i carabinieri, dopo essere intervenuti per la segnalazione di una lite in casa, con un uomo che stava dando in escandescenze e che loro da soli non riuscivano a gestire. Quando la pattuglia con due militari dell’Arma è arrivata, l’uomo, probabilmente ubriaco, e il personale di soccorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Biella romeno

Ildi 53 anni che viveva da solo in un alloggio del paesino biellese è morto. Il militare ne ... L'indagine per la ricostruzione dei fatti spetta ora al Nucleo Investigativo dell'Arma di, ...Ildi 53 anni che viveva da solo in un alloggio del paesino biellese è morto. Il militare ne ... L'indagine per la ricostruzione dei fatti spetta ora al Nucleo Investigativo dell'Arma di, ...Tragedia nella notte a Quaregna Cerreto, piccolo comune del Biellese. Un uomo di circa 50 anni, un romeno già noto alla giustizia, è morto dopo essere rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d' ...È un romeno il 50enne morto all'ospedale di Ponderano per un colpo di pistola al petto esploso da un carabiniere del Nucleo Radiomobile di Cossato. I fatti intorno alle 23,30 di ieri a Quaregna, in pr ...