Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' (Di sabato 20 febbraio 2021) Joe Biden non ribadisce l'invito alla Russia di tornare nel G7, formulato dal suo predecessore Donald Trump. 'Non credo che faremo nuovi inviti a Mosca. E ovviamente qualunque azione andrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Joenon ribadisce l'di tornare nel G7, formulato dal suo predecessore Donald Trump. 'Non credo che faremo nuovi inviti a Mosca. E ovviamente qualunque azione andrebbe ...

patriziadegioia : RT @gennaromigliore: Una battaglia che nessun Paese può combattere da solo. Ottimo lavoro dell’amministrazione #Biden - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden - _Carlottamiller : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden - MediasetTgcom24 : Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden -