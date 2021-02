Biden: “L’Alleanza Atlantica è tornata. Ma la Russia è una minaccia” (Di sabato 20 febbraio 2021) L’era dell’America first di Donald Trump è finita e gli Stati Uniti torneranno a collaborare con il resto del mondo. È il messaggio lanciato da Joe Biden, nei suoi discorsi al G7 di Londra e alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (quest'anno in versione virtuale a causa della pandemia), i suoi primi interventi a vertici internazionali. Il presidente ha assicurato il pieno sostegno degli Stati Uniti alla NATO e di voler collaborare con gli alleati europei. "Vi avevo promesso che saremmo tornati e ora è così, ora vi parlo da presidente degli Usa e voglio mandare un messaggio chiaro a tutto il mondo: l'America è tornata, l'Alleanza Atlantica è tornata, non guardiamo al passato ma guardiamo avanti insieme". Biden ha sottolineato la necessità di rafforzare il fronte dei Paesi democratici per affrontare ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) L’era dell’America first di Donald Trump è finita e gli Stati Uniti torneranno a collaborare con il resto del mondo. È il messaggio lanciato da Joe, nei suoi discorsi al G7 di Londra e alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (quest'anno in versione virtuale a causa della pandemia), i suoi primi interventi a vertici internazionali. Il presidente ha assicurato il pieno sostegno degli Stati Uniti alla NATO e di voler collaborare con gli alleati europei. "Vi avevo promesso che saremmo tornati e ora è così, ora vi parlo da presidente degli Usa e voglio mandare un messaggio chiaro a tutto il mondo: l'America è, l'Alleanza, non guardiamo al passato ma guardiamo avanti insieme".ha sottolineato la necessità di rafforzare il fronte dei Paesi democratici per affrontare ...

