Biathlon | le pagelle di oggi | doppio oro capolavoro della Norvegia | Italia da sufficienza

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) La penultima giornata dei Mondiali 2021 disi è chiusaa Pokljuka, dove erano in programma le due staffette di genere che precedono l’atto finale delle partenza in linea domani. La, favorita in entrambe le prove, questa volta non ha tremato conquistando un pesantissimooro che la conferma senza possibilità d’appello come la nazione più forte del mondo. Ucraina sorpresa di giornata, con il bronzo al femminile e un’altra top-5 tra gli uomini, mentre arrivano medaglie consolatorie di peso anche per la Germania (argento femminile), Svezia (argento maschile) e la Russia (bronzo maschile). Clamorosamente all’asciutto invecela Francia, certamente la battuta di, mentre l’disputa due buone prove senza però trovare la perfezione ...