Berdjaev | vita di un anarchico spirituale | isolato nella diaspora russa

(Di domenica 21 febbraio 2021) Proveniente da una famiglia di nobili ufficiali, Nikolajcominciò il suo percorso da posizioni marxiste, dichiarandosi un aristocratico «che ha accolto la verità del socialismo». Partecipò alla Unione della liberazione che nei primi del '900 lottava per rovesciare lo zarismo; era un fervente ortodosso ma al tempo stesso un anticlericale – nel 1916 pubblicò Il senso della creazione. Saggio per la giustificazione dell'uomo, il nucleo del suo pensiero religioso, in contrasto con la Chiesa. Irascibile, irrequieto, pignolo, intrattabile, solitario, …