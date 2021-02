Benevento, Vigorito: «Avrei firmato per questa posizione. Europa? Perché no» (Di sabato 20 febbraio 2021) Oreste Vigorito ha parlato dell’ottima stagione che sta disputando il suo Benevento Oreste Vigorito, presidente del Benevento, in una intervista a Centro Suono Sport ha parlato dell’ottima stagione che sta disputando la sua squadra con Inzaghi alla guida. posizione IN CLASSIFICA – «A inizio anno Avrei firmato per questa posizione in classifica. Possiamo tranquillamente dire che non c’era un quotidiano che non ci dava come una squadra pronta per la retrocessione. I calciatori stanno facendo grandi prestazioni, abbiamo sia vinto sia perso partite che non ci aspettavamo. Sono felice dei risultati sul campo, in 15 anni di presidenza non ho mai mosso una critica». FLESSIONE – «La flessione è causa solo di ricorrenti infortuni e di partite ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Oresteha parlato dell’ottima stagione che sta disputando il suoOreste, presidente del, in una intervista a Centro Suono Sport ha parlato dell’ottima stagione che sta disputando la sua squadra con Inzaghi alla guida.IN CLASSIFICA – «A inizio annoperin classifica. Possiamo tranquillamente dire che non c’era un quotidiano che non ci dava come una squadra pronta per la retrocessione. I calciatori stanno facendo grandi prestazioni, abbiamo sia vinto sia perso partite che non ci aspettavamo. Sono felice dei risultati sul campo, in 15 anni di presidenza non ho mai mosso una critica». FLESSIONE – «La flessione è causa solo di ricorrenti infortuni e di partite ...

