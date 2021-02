Benevento-Roma, Fonseca: “Spinazzola centrale? Rispondo così, alla squadra chiedo una cosa”. E su Zaniolo… (Di sabato 20 febbraio 2021) "A Braga mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. I giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli. Questo tipo di mentalità voglio nella nostra squadra".Parola di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento, in programma domenica sera allo Stadio "Ciro Vigorito": oggetto di discussione, anche il momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in Europa League ai danni del Braga. Di seguito, le sue dichiarazioni."Se può giocare Spinazzola da centrale? Cristante non è pronto per giocare. Spinazzola difensore centrale è una possibilità. Chi giocherà tra Borja e Dzeko? Vedrete domani. Zaniolo? Stiamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) "A Braga mi è piaciuto l'atteggiamento della. I giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli. Questo tipo di mentalità voglio nella nostra".Parola di Paulo. Il tecnico dellaè intervenuto in conferenza stampavigilia del match contro il, in programma domenica sera allo Stadio "Ciro Vigorito": oggetto di discussione, anche il momento della sua, reduce dvittoria conquistata in Europa League ai danni del Braga. Di seguito, le sue dichiarazioni."Se può giocareda? Cristante non è pronto per giocare.difensoreè una possibilità. Chi giocherà tra Borja e Dzeko? Vedrete domani. Zaniolo? Stiamo ...

Mediagol : #Benevento-#Roma, Fonseca: 'Spinazzola centrale? Rispondo così, alla squadra chiedo una cosa'. E su Zaniolo...… - calciomercatoit : ??? #Roma, #Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del #Benevento: da #Zaniolo e gli infortuni al suo futu… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ?? Niente da fare, Bryan #Cristante non sarà convocato per la gara di domani contro il Benevento. Al suo posto in campo… - CalcioMagistris : Fonseca in conferenza stampa annuncia che Cristante non sarà presente nella gara col Benevento di Domenica sera. An… - ASR192711 : RT @LuigiPellino22: “Giocheranno uno tra Fazio e J.Jesus” Siamo in emergenza totale in difesa per le tante indisponibilità. Tra i due fors… -