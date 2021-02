Benevento, quattro assenti per la Roma: i convocati di Inzaghi (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 21 febbraio, ore 20.45, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro la Roma. Il tecnico del Benevento ritrova Ionita dopo il turno di squalifica ma deve fare a meno di Letizia, Dabo, Improta e Iago Falque. Questi i convocati della Strega, tra i quali figura anche il giovane Amadou Diambo (classe 2001): PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Viola, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Ionita, Diambo, R. Insigne. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 21 febbraio, ore 20.45, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro la. Il tecnico delritrova Ionita dopo il turno di squalifica ma deve fare a meno di Letizia, Dabo, Improta e Iago Falque. Questi idella Strega, tra i quali figura anche il giovane Amadou Diambo (classe 2001): PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Viola, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Ionita, Diambo, R. Insigne. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

