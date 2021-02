Benevento, Inzaghi sfida la Roma: “Abbiamo già fermato alcune big. Giochiamocela senza timori…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Benevento di Filippo Pippo Inzaghi si prepara a sfidare la Roma in campionato. La 23^ giornata di Serie A vedrà le Streghe ospitare i giallorossi reduci dall'impegno in Europa League. Nel consueto appuntamento con la stampa, l'ex bomber ha presentato la gara contro i capitolini.Benevento-Roma, parla InzaghiMister Inzaghi parte subito dalla condizione del gruppo: "Iago Falque e Improta hanno avuto qualche acciacco ma speriamo di recuperarli nei prossimi allenamenti. Siamo reduci da due ottime partite, sono convinto che col Bologna avremmo meritato di vincere. Sulla carta contro la Roma è la classica gara impossibile, ma Abbiamo già sovvertito altri pronostici. Ionita può giocare da trequartista? Vedremo, anche in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Filippo Pipposi prepara are lain campionato. La 23^ giornata di Serie A vedrà le Streghe ospitare i giallorossi reduci dall'impegno in Europa League. Nel consueto appuntamento con la stampa, l'ex bomber ha presentato la gara contro i capitolini., parlaMisterparte subito dalla condizione del gruppo: "Iago Falque e Improta hanno avuto qualche acciacco ma speriamo di recuperarli nei prossimi allenamenti. Siamo reduci da due ottime partite, sono convinto che col Bologna avremmo meritato di vincere. Sulla carta contro laè la classica gara impossibile, magià sovvertito altri pronostici. Ionita può giocare da trequartista? Vedremo, anche in ...

