Bellugi, una vita tra Inter, Bologna, Napoli e Nazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Nato 71 anni fa a Buonconvento, Mauro Bellugi era un ex difensore che in 12 anni di carriera ha indossato le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese. Con i toscani l'unica esperienza da ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 febbraio 2021) Nato 71 anni fa a Buonconvento, Mauroera un ex difensore che in 12 anni di carriera ha indossato le maglie die Pistoiese. Con i toscani l'unica esperienza da ...

Gazzetta_it : #MorteBellugi, una vita tra @Inter, #Bologna, #Napoli e #Nazionale #Bellugi - fnapolisempre83 : @sscnapoli Potete cancellarlo e riscriverlo in maniera corretta? Possibile che anche nel lutto dovete dimostrare di… - SecolodItalia1 : È morto Mauro Bellugi, il difensore duro come una roccia. Le sue speranze, la sua sofferenza - DanielTaylorLt : RT @Andysaro: Nel 1982 c'era Collovati, e nel 1978 c'era Mauro #Bellugi. Colonna difensiva di una squadra bellissima, che avrebbe meritato… - Antonio1457 : RT @RobertoRenga: Lo stopper Bellugi non era un collegiale o un chierichetto, ma onesto nei suoi interventi e chiunque l'avrebbe voluto nel… -