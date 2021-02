Bellugi | il ricordo di Marotta | “Eroe di un calcio romantico | giocheremo col lutto al braccio”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’ad dell’Inter Beppeha ricordato ai microfoni dell’ANSA Mauro, scomparso all’età di 71 anni. “Ringrazio la Lega per averci permesso di osservare un minuto di silenzio prima della gara contro il Milan, tante volte importante nella carriera di Mauro.con ilalper ricordare l’di unche non esiste più. Ai suoi tempi i calciatori erano molto attaccati alla maglia e c’era un grande senso d’appartenenza. L’avevo settimana la settimana scorsa – ha spiegato– Nonostante gli avessero amputato le gambe aveva un grande entusiasmo e voleva essere protagonista. Tuttavia mi aveva detto di essere molto triste, spiegando che per un calciatore perdere le gambe è come per un ...