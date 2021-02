Belen Rodriguez svela il nome della bambina: “Sono rimasta incinta dopo un aborto” (Di sabato 20 febbraio 2021) Belen è incinta per la seconda volta (è al quinto mese) e ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per svelare per la prima volta il sesso e il nome del bebè in arrivo. Sarà una bambina, come già la Rodriguez sospettava da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 febbraio 2021)per la seconda volta (è al quinto mese) e ha scelto lo studio di Silvia Toffanin perre per la prima volta il sesso e ildel bebè in arrivo. Sarà una, come già lasospettava da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LoryMice : Mai stata sostenitrice di #BelenRodriguez ma sono felice per lei e per questo suo momento. Le auguro il meglio. ?… - occhio_notizie : Belén Rodriguez a Verissimo: 'Aspetto una bambina, si chiamerà Luna Marie' - clikservernet : Verissimo: ospiti Rocco Casalino e Belen Rodriguez, oggi su Canale 5 - Noovyis : (Verissimo: ospiti Rocco Casalino e Belen Rodriguez, oggi su Canale 5) Playhitmusic - - settantatreee : Belen Rodriguez in tv: io non sono femminista, perché non mi piacciono gli estremismi sorella fermati proprio, non hai capito un cazzo -