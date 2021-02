Belen Rodriguez | “Avevo smesso di credere nell’amore | voglio duri per sempre La bimba…”

Leggi su golssip

(Di sabato 20 febbraio 2021) Belén Rodríguez, al quinto mese di gravidanza, ha raccontato negli studi di «Verissimo» la felicità per il bebè in arrivo: «Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate». Il padre della piccola è il suo attuale compagno Antonino Spinalbese. «Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine.di. Oggicheper, non troverò mai più una persona come Antonino».caption id="attachment 111673" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionUna gravidanza finita subito e poi la sorpresa più bella «Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto. Poi abbiamo capito che non era così male perché ...