Belen | dramma in Tv | “Sono rimasta incinta per sbaglio ma ho perso il bimbo”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 20 febbraio 2021)rivela di averun figlio. Lo fa nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata in onda oggi, sabato 2o febbraio, su Canale 5. La conduttrice e showgirl si lascia andare appunto ad un’intima confessione: "Eroper. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni hoil bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato". Il fatto è avvenuto mesi fa, quando la showgirl argentina era...