Belen a Verissimo Presenta Luna Marie, la sorellina di Santiago (Di sabato 20 febbraio 2021) Belén Rodríguez si si confessa a Silvia Foffanin durante la trasmissione Verissimo e racconta la sua seconda gravidamza. La bellissima argentina aspetta una femmina che si chiamerà Luna Maria e sarà la sorellina del primogenito Santiago. Durante la trasmissione parla prima del suo niovo campagno e dice: "Non so se ero pronta a un altro amore, ma il mio compagno meraviglioso ha cambiato tutto. Ero pronta a cambiare. Per me è stato un colpo di fulmine, l'ho visto e mi sono innamorata di Antonio." Dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino, da cui ha avuto il suo primo figlio Santiago, ricorda ancora: "Quando finiscono storie importanti la voglia di rinascere e sentirsi amati. Io ho sessant'anni, non trenta, ho vissuto cinque vite! Quando mi stavo innamorando mi sono appunto chiesta se ..."

