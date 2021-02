Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna nuovo amore, Brooke già dimenticata (Di sabato 20 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama di domani. Come avrete capito, Ridge non ha nessuna intenzione di perdonare Brooke per quello che è successo. Ha messo in chiaro le cose e non vuole, almeno per il momento, neppure provare a comprendere il perchè delle azioni di sua moglie. Trova inconcepibile che Brooke abbia potuto mentire anche solo per qualche secondo su quello che era successo a Thomas e non le perdona quello che ha fatto. Brooke si rende conto che il suo matrimonio è a rischio e allo stesso tempo si rende conto che questa volta le cose sono diverse visto che Ridge ha trovato subito una spalla sulla quale piangere. Parliamo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 21 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama di domani. Come avrete capito,non ha nessuna intenzione di perdonareper quello che è successo. Ha messo in chiaro le cose e non vuole, almeno per il momento, neppure provare a comprendere il perchè delle azioni di sua moglie. Trova inconcepibile cheabbia potuto mentire anche solo per qualche secondo su quello che era successo a Thomas e non le perdona quello che ha fatto.si rende conto che il suo matrimonio è a rischio e allo stesso tempo si rende conto che questa volta le cose sono diverse visto cheha trovato subito una spalla sulla quale piangere. Parliamo di ...

