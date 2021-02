BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 21 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di sabato 20 febbraio 2021)di21: La vigilia del giorno del Ringraziamento – che stavolta non sarà mostrato in scena – è arrivata. Ridge (Thorsten Kaye) e Thomas (Matthew Atkinson) dibattono sulle ultime mosse del ragazzo con Hope (Annika Noelle). A Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sfugge la soddisfazione del fratello per l’idea che il matrimonio del padre con Brooke sembri al capolinea. Quinn (Rena Sofer) invita Shauna (Denise Richards) a passare la festività con i Forrester, assicurandole un posto a tavola accanto a Ridge. Liam (Scott Clifton) e Hope non sono sulla stessa linea di pensiero: Hope vuole andare da Eric (John McCook) per far felice il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) visto che ci sarà Thomas, mentre Liam vorrebbe che stessero a casa ...