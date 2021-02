Bastardi senza gloria, il pasticcio di classe di Tarantino: e il nazista mangia in testa a Brad Pitt (Di sabato 20 febbraio 2021) Bastardi senza gloria Canale 20 ore 21 con Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger. Regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 2009. Durata: 2 ore e 33 minuti LA TRAMA. Durante la guerra un gruppo di soldati americani di origine ebraica è mandato in Francia con compiti di guerriglia. La missione è uccidere tutti gli ufficiali nazisti che trovano e magari scotennarli. La più mirabolante delle imprese: far saltare un cinema dove i più alti ufficiali stanno vedendo un film prodotto da Goebbels. Missione riuscita. La guerra secondo il film finisce lì. PERCHE' VEDERLO. Perché il divertimento è continuo. Tarantino butta dentro tutto, dai massacri ai riferimenti ai suoi amori di cinephile (il modello è un filmetto italiano degli anni settanta) all'andirivieni di donne ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021)Canale 20 ore 21 con, Christoph Waltz, Diane Kruger. Regia di Quentin. Produzione USA 2009. Durata: 2 ore e 33 minuti LA TRAMA. Durante la guerra un gruppo di soldati americani di origine ebraica è mandato in Francia con compiti di guerriglia. La missione è uccidere tutti gli ufficiali nazisti che trovano e magari scotennarli. La più mirabolante delle imprese: far saltare un cinema dove i più alti ufficiali stanno vedendo un film prodotto da Goebbels. Missione riuscita. La guerra secondo il film finisce lì. PERCHE' VEDERLO. Perché il divertimento è continuo.butta dentro tutto, dai massacri ai riferimenti ai suoi amori di cinephile (il modello è un filmetto italiano degli anni settanta) all'andirivieni di donne ...

_PuntoZip_ : Il film del giorno: “Bastardi senza gloria” (su 20) - CeccarelliL_ : Il film del giorno: “Bastardi senza gloria” (su 20) - elsisarsalad : Sono il primo a pensare che questo siparietto non sia stato fatto in malafede ma da qui a ribaltare la situazione e… - cristinadavila1 : RT @Corriere: «Bastardi senza gloria» in tv: le ustioni sul set, l’omaggio alla Fenech e gli altri 8 ... - DuduCompagnoni : RT @Corriere: «Bastardi senza gloria» in tv: le ustioni sul set, l’omaggio alla Fenech e gli altri 8 ... -