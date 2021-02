Basta Foie Gras negli scaffali dei supermercati

(Di sabato 20 febbraio 2021) Vittoria per la Campagna #ViaDagli: anche la catena diIper la Grande dice stop alla vendita di, stop (finalmente) alla vendita in tutti iitaliani su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Basta Foie

greenMe.it

gras negli scaffali italiani! Anche la catena di supermercati Iper la Grande i, ultimo grande supermercato in Italia dove era ancora venduto, dice stop alla vendita digras , il patè ...... ma rimpinzata di migranti come un'oca dagras, e legata saldamente all'America dell'equivoco ...: si è già in fuori gioco, si lavora già per altri padroni. E' un tema assolutamente divisivo ...Basta foie gras negli scaffali italiani! Anche la catena di supermercati Iper, ultima insegna dove era ancora venduto, dice stop alla vendita ...