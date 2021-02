Basket, Pau Gasol: “Se parlo è dai miei social, continuo il recupero”. Il tweet del centro dopo l’annuncio sull’accordo col Barcellona (Di sabato 20 febbraio 2021) In poche ore, la certezza dell’accordo tra Pau Gasol e il Barcellona diventa piena di incertezze che, a questo punto, la rendono tutto meno che certa. A parlare, infatti, è il giocatore stesso con un tweet dal proprio account, in cui lancia un messaggio che lascia adito a parecchi dubbi. Questo il contenuto (l’originale ha anche una traduzione inglese): “dopo aver conosciuto le notizie apparse, vorrei comunicare che continuo a rimanere concentrato sul mio recupero e non sono ancora pronto per tornare a competere. Appena avrò qualcosa da annunciare, lo farò tramite i miei canali social. Grazie mille per il vostro supporto“. Al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) In poche ore, la certezza dell’accordo tra Paue ildiventa piena di incertezze che, a questo punto, la rendono tutto meno che certa. A parlare, infatti, è il giocatore stesso con undal proprio account, in cui lancia un messaggio che lascia adito a parecchi dubbi. Questo il contenuto (l’originale ha anche una traduzione inglese): “aver conosciuto le notizie apparse, vorrei comunicare chea rimanere concentrato sul mioe non sono ancora pronto per tornare a competere. Appena avrò qualcosa da annunciare, lo farò tramite icanali. Grazie mille per il vostro supporto“. Al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a ...

