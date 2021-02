Basket | Pau Gasol-Barcellona | è ritorno! Fatto l’accordo tra l’ex NBA e il club catalano

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si dice che le storie abbiano bisogno di un finale a loro modo romantico, in determinati casi. E quella di Pausembra ormai poter corrispondere a questa descrizione. Il giocatore più rappresentativo dell’intera storia delspagnolo torna a casa, là dove aveva iniziato quella scalata che l’ha poi portato a essere protagonista per 18 anni in NBA. Il quarantenne centro due volte campione con i Los Angeles Lakers, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nella persona di José Ignacio Huguet, è prossimo a ritornare in terra catalana, alviene dato perfino alla fine dell’anno, ed è un ritorno che darà a Sarunas Jasikevicius una coppia di lunghi non comune a qualsiasi latitudine europea, vista la presenza di Nikola Mirotic. L’obiettivo diè ...