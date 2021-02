Ultime Notizie dalla rete : Bari LAFABBRICA

20/02/2021 Il dirigente della sezione Protezione Civile della Regione Puglia, Mario Lerario, comunica che la fabbrica di DPI della Protezione Civile della Regione Puglia è funzionante. La struttura è ...20/02/2021 Il dirigente della sezione Protezione Civile della Regione Puglia, Mario Lerario, comunica che la fabbrica di DPI della Protezione Civile della Regione Puglia è funzionante. La struttura è ...Bari - LAFABBRICA PUBBLICA DI DPI IN FUNZIONE, PRODUCE 75MILA MASCHERINE AL GIORNO. 20/02/2021. Il dirigente della sezione Protezione Civile della Regione Puglia, Mario Lerario, c ...Nello stabilimento vengono prodotte 30mila mascherine chirurgiche, e 30mila mascherine FFP2. Da oggi la fabbrica della Regione Puglia ha messo in produzione 15mila mascherine chirurgiche pediatriche a ...