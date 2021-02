Barcone carico di migranti si ribalta durante i soccorsi: le urla delle persone in mare – Video (Di sabato 20 febbraio 2021) Un barca carica di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa durante le operazioni di trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I soccorritori sono riusciti a salvare 47 persone, ma ci sono ancora profughi dispersi. L’elicottero del secondo nucleo aereo Guardia costiera di Catania sta perlustrando l’area dove si è ribaltato il Barcone per individuare gli altri naufraghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Un barca carica disi èta al largo di Lampedusale operazioni di trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I soccorritori sono riusciti a salvare 47, ma ci sono ancora profughi dispersi. L’elicottero del secondo nucleo aereo Guardia costiera di Catania sta perlustrando l’area dove si èto ilper individuare gli altri naufraghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

