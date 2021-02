Barcellona | rifiutata un’offerta da 150 milioni per il “futuro Messi”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo ilnella scorsa sessione di calciomercato estiva ha rifiutatodi 150di euro Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo ilnella scorsa sessione di calciomercato estiva ha rifiutatodi 150di euro per Ansu Fati. Il giovane talento classe 2002 era stato cercato da alcuni club di Premier, tuttavia il club blaugrana ha resistito alla tentazione di cederlo e punta fortemente sul prodotto della cantera come. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Ansu Fati blindato: rifiutata offerta monstre dal Barcellona - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona rifiutata

Juventus News 24

...ai danni di un A gente della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di; ancora ... Una detenuta, dopo essersidi rientrare nella propria camera, in modo del tutto improvviso ......ai danni di un Agente della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di; ancora ... Una detenuta, dopo essersidi rientrare nella propria camera, in modo del tutto improvviso e ...Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo il Barcellona nella scorsa sessione di calciomercato estiva ha rifiutato un'offerta di 150 milioni di euro ...Importante retroscena di mercato riguardante il Barcellona. Nonostante le difficoltà finanziarie, il club blaugrana non vende i suoi gioielli. Stando al Mundo Deportivo, infatti, nella scorsa estate i ...