Barcellona-Cadice | Koeman | “Con il PSG sconfitta pesante Obiettivi e lite Piqué-Griezmann? Vi dico tutto”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Particolarmente difficile il momento che sta vivendo la franchigia catalana., curiosità per la “Pulga”: Messi non solo fantasista, ma anche nella top ten dei miglior “attaccanti-difensori” europeiIl, dopo lacontro il Paris Saint Germain nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si appresta ad affrontare ilper provar a ridurre il gap presente in classifica con l'Atletico Madrid e con la compagine guidata da Zinédine Zidane. Ronaldsta cercando di gestire nel miglior podo possibile l'ambiente, non particolarmente sano, venutosi a creare in seno allo spogliatoio blaugrana. L'ex tecnico dell'Olanda ha pertanto rilasciato le seguenti dichiarazioni, dopo esser intervenuto nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara."Dopo ...

La partita Barcellona - Cadice di Domenica 21 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 24° giornata de LaLiga ...Sports Mole prevede lo scontro di La Liga di domenica tra Barcellona e Cadice, tra cui previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni.