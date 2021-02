Barbara D’Urso ricorda il padre Rodolfo: la tenera foto su Instagram (Di sabato 20 febbraio 2021) Una foto di famiglia dolcissima e piena d’amore, è quella che ha pubblicato su Instagram Barbara D’Urso ricordando il papà Rodolfo e accompagnandola con una semplice parola, ma ricca di significato. La conduttrice sul social pubblica molti scatti, la maggior parte di questi legati al lavoro che la mostrano nel dietro le quinte dei suoi programmi o insieme agli ospiti che intervista in studio. Ma ogni tanto pesca anche qualche immagine dall’album dei ricordi per condividerla con i suoi tantissimi follower, foto che la vedono insieme ai suoi affetti più cari. Tra questi, naturalmente, non possono mancare i suoi due figli, di cui anche di recente ha pubblicato uno scatto di diversi anni fa. In quel post di Instagram si può vedere Barbara ... Leggi su dilei (Di sabato 20 febbraio 2021) Unadi famiglia dolcissima e piena d’amore, è quella che ha pubblicato sundo il papàe accompagnandola con una semplice parola, ma ricca di significato. La conduttrice sul social pubblica molti scatti, la maggior parte di questi legati al lavoro che la mostrano nel dietro le quinte dei suoi programmi o insieme agli ospiti che intervista in studio. Ma ogni tanto pesca anche qualche immagine dall’album dei ricordi per condividerla con i suoi tantissimi follower,che la vedono insieme ai suoi affetti più cari. Tra questi, naturalmente, non possono mancare i suoi due figli, di cui anche di recente ha pubblicato uno scatto di diversi anni fa. In quel post disi può vedere...

