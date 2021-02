Banche, il report Uilca: i risultati economici dei principali istituti italiani nel 2020 (Di sabato 20 febbraio 2021) Uno studio della Uilca sui conti economici del 2020 dei dodici maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto al 2019, una contrazione complessiva dell'utile contabile pari a 9,991 miliardi di euro, causata principalmente dall'impatto degli oneri d'integrazione dei piani industriali e altre operazioni straordinarie e dall'aumento complessivo delle rettifiche di valore pari a 4,713 miliardi di euro, di cui la maggior parte è prudenzialmente effettuata per fronteggiare il deterioramento del credito causato dalla pandemia Covid-19 sull'economia nazionale e internazionale. In questo scenario negativo, con un calo del Pil nell'anno dell'8,9%, la performance del settore bancario, secondo la Uilca, non è stata così negativa seppure si siano registrate una contrazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Uno studio dellasui contideldei dodici maggioridi creditoevidenzia, rispetto al 2019, una contrazione complessiva dell'utile contabile pari a 9,991 miliardi di euro, causata principalmente dall'impatto degli oneri d'integrazione dei piani industriali e altre operazioni straordinarie e dall'aumento complessivo delle rettifiche di valore pari a 4,713 miliardi di euro, di cui la maggior parte è prudenzialmente effettuata per fronteggiare il deterioramento del credito causato dalla pandemia Covid-19 sull'economia nazionale e internazionale. In questo scenario negativo, con un calo del Pil nell'anno dell'8,9%, la performance del settore bancario, secondo la, non è stata così negativa seppure si siano registrate una contrazione del ...

CarlaG13528731 : RT @salvinimi: Quindi i banchieri avevano già deciso un anno fa ad aiutare solo certe aziende per non mettere a rischio le banche. Ma grazi… - filo_78 : Anche oggi un bel report positivo di Goldman Sachs, sulle banche italiane: chissà chi finanzia il giochino con qualche telefonata.. - Quinta00876879 : RT @salvinimi: Quindi i banchieri avevano già deciso un anno fa ad aiutare solo certe aziende per non mettere a rischio le banche. Ma grazi… - LEOREDBARON : RT @salvinimi: Quindi i banchieri avevano già deciso un anno fa ad aiutare solo certe aziende per non mettere a rischio le banche. Ma grazi… - lione_carlo : RT @salvinimi: Quindi i banchieri avevano già deciso un anno fa ad aiutare solo certe aziende per non mettere a rischio le banche. Ma grazi… -