Balotelli annuncia l’ultima follia

Leggi su serieanews

(Di sabato 20 febbraio 2021) Mario, attaccante del Monza, hato cosa è pronto a fare in caso di promozione dei biancorossi in Serie A. Quella 2020/2021 rischia di essere una stagione storica per il Monza, società presa in carico dall’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi con il chiaro intento di portarla a dei fasti che mai sono stati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.