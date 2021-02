Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro (Di sabato 20 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS non rileva l'entità del reddito annuo dell'avvocato ma l'esercizio abituale della professione. Leggi su studiocataldi (Di sabato 20 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ai fini dell'obbligo d'allaINPS non rileva l'entità del reddito annuo dell'avvocato ma l'esercizio abituale della professione.

AssociazioneAFE : RT @AlbeAschelter: #Avvocati di #enti_pubblici: i tre #requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo: - zazoomblog : Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro - #Avvocati: #iscrizione #gestione - aiconsultingsrl : Per il 'giurista d'impresa' nessuna iscrizione all'albo degli avvocati - AteneoWeb : Per il 'giurista d'impresa' nessuna iscrizione all'albo degli avvocati - StudioCanu : Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro -