Australian Open 2021, Osaka: “Il pubblico mi ha dato molta energia, ringrazio il mio team” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Voglio dire innanzitutto grazie al pubblico per essere venuto ad assistere al torneo. Dopo la finale a New York giocata a porte chiuse, oggi ho ricevuto molta carica dagli spettatori presenti sugli spalti” così la campionessa degli Australian Open 2021 Naomi Osaka, nella premiazione post match. “Poi ci tengo a ringraziare il mio team, che è come una mia seconda famiglia. Ho trascorso con loro tutta la quarantena e mi hanno sostenuto tantissimo – ha proseguito la giapponese, che poi ha elogiato la sua avversaria – Già a New York avevo predetto che saresti stata un problema e questo torneo mi ha dato ragione. Sono sicura che in futuro ci affronteremo molto spesso“. Meno felice ovviamente Jennifer Brady, la quale ha dichiarato: “Non era la mia giornata, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Voglio dire innanzitutto grazie alper essere venuto ad assistere al torneo. Dopo la finale a New York giocata a porte chiuse, oggi ho ricevutocarica dagli spettatori presenti sugli spalti” così la campionessa degliNaomi, nella premiazione post match. “Poi ci tengo a ringraziare il mio, che è come una mia seconda famiglia. Ho trascorso con loro tutta la quarantena e mi hanno sostenuto tantissimo – ha proseguito la giapponese, che poi ha elogiato la sua avversaria – Già a New York avevo predetto che saresti stata un problema e questo torneo mi haragione. Sono sicura che in futuro ci affronteremo molto spesso“. Meno felice ovviamente Jennifer Brady, la quale ha dichiarato: “Non era la mia giornata, ...

