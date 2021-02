Australian Open 2021, la finale femminile: Naomi Osaka-Jennifer Brady, la consacrazione o il coronamento di un sogno (Di sabato 20 febbraio 2021) Se qualcuno abbia pronosticato negli scorsi giorni questa finale, alzi la mano e apra una scuola di divinazione. Dopo 126 partite e 287 set giocati, l’ultimo atto del torneo femminile dell’Australian Open 2021 mette di fronte Naomi Osaka e Jennifer Brady, due tenniste arrivate con merito a contendersi il primo Slam dell’anno. Fra poche ore la Rod Laver Arena ospiterà la novantacinquesima battaglia della storia del tennis femminile per giocarsi la Daphne Akhurst Memorial Cup, con la Osaka favorita d’obbligo e l’americana che venderà cara la pelle per iscrivere il suo nome tra le tenniste capaci di conquistare un Major. Quello di oggi sarà il quarto incontro fra le due, con la nipponica in vantaggio per ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Se qualcuno abbia pronosticato negli scorsi giorni questa, alzi la mano e apra una scuola di divinazione. Dopo 126 partite e 287 set giocati, l’ultimo atto del torneodell’mette di fronte, due tenniste arrivate con merito a contendersi il primo Slam dell’anno. Fra poche ore la Rod Laver Arena ospiterà la novantacinquesima battaglia della storia del tennisper giocarsi la Daphne Akhurst Memorial Cup, con lafavorita d’obbligo e l’americana che venderà cara la pelle per iscrivere il suo nome tra le tenniste capaci di conquistare un Major. Quello di oggi sarà il quarto incontro fra le due, con la nipponica in vantaggio per ...

