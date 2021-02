Australian Open 2021, la coppia Krejcikova/Ram conquista il titolo del doppio misto a Melbourne (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ andato alla coppia Barbora Krejcikova/Rajeev Ram il titolo del doppio misto agli Australian Open 2021. Il duo formato dalla giocatrice ceca e dal tennista americano si è imposto in maniera piuttosto netta contro la coppia tutta Australiana composta da Samantha Stosur e da Matthew Ebden con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora di gioco. Nel primo set, fin dal primo quindici, si è assistito a un soliloquio di Krejcikova/Ram, avanti 3-0 in un battibaleno. Grande solidità e intesa tra i due che ha fatto la differenza anche nel settimo game quando è maturato il terzo break della frazione valso il 6-1. Nel secondo set l’andamento è stato equilibrato e i due Australiani hanno alzato il proprio ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ andato allaBarbora/Rajeev Ram ildelagli. Il duo formato dalla giocatrice ceca e dal tennista americano si è imposto in maniera piuttosto netta contro latuttaa composta da Samantha Stosur e da Matthew Ebden con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora di gioco. Nel primo set, fin dal primo quindici, si è assistito a un soliloquio di/Ram, avanti 3-0 in un battibaleno. Grande solidità e intesa tra i due che ha fatto la differenza anche nel settimo game quando è maturato il terzo break della frazione valso il 6-1. Nel secondo set l’andamento è stato equilibrato e i duei hanno alzato il proprio ...

Eurosport_IT : 100% NAOMI OSAKA! ???? La campionessa giapponese vince gli Australian Open per la seconda volta in carriera, facendo… - WeAreTennisITA : 9?? su 9?? ?? Arriva la mezzanotte per Cenerentola-Karatsev e ha le sembianze di Novak Djokovic, che conquista la no… - Eurosport_IT : 4° titolo slam su 4 finali giocate, tutte sul cemento. ?? Osaka, simpy the best! ?? - RedazioneFM : #AusOpen: #Osaka regina in Australia! #Brady sconfitta 6-4 6-3 - GiaPettinelli : Tennis, Naomi Osaka vince il suo secondo Australian Open -