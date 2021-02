AusOpen 2021: Osaka torna regina a Melbourne: highlights della partita (Di sabato 20 febbraio 2021) La giapponese batte Brady con il punteggio di 6-4 6-3 e conquista il suo quarto Slam AusOpen 2021: highlights della partita AusOpen 2021: highlights della partita AusOpen 2021: highlights della partita – Svanito il sogno di conquistare il 24esimo Slam per Serena Williams, saranno Jennifer Brady e Naomi Osaka a giocarsi gli Australian Open 2021. Da una parte la giapponese Naomi Osaka, già campionessa di questo torneo nel 2019, battendo proprio la veterana in una finale che tutti ricordano per lo sfogo di Serena contro l’arbitro di sedia, affermando di essere discriminata e vittima di ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021) La giapponese batte Brady con il punteggio di 6-4 6-3 e conquista il suo quarto Slam– Svanito il sogno di conquistare il 24esimo Slam per Serena Williams, saranno Jennifer Brady e Naomia giocarsi gli Australian Open. Da una parte la giapponese Naomi, già campionessa di questo torneo nel 2019, battendo proprio la veterana in una finale che tutti ricordano per lo sfogo di Serena contro l’arbitro di sedia, affermando di essere discriminata e vittima di ...

