Atletica, Larissa Iapichino da estasi! Eguaglia mamma Fiona May: record italiano e primato mondiale U20! (Di sabato 20 febbraio 2021) Larissa Iapichino entra di prepotenza nel gotha del salto in lungo mondiale. Ad Ancona la 18enne ha realizzato un'impresa magistrale, che rimarrà scolpita nella storia dell'Atletica tricolore. Ai Campionati Italiani indoor ha strabiliato con il nuovo primato nazionale assoluto nel salto in lungo. Un 6,91 metri eccezionale, che le permette di Eguagliare il record di mamma Fiona May (realizzato a Valencia nel 1998): una storia bellissima, di quelle che solo lo sport sa regalare. La nativa di Borgo San Lorenzo, che all'aperto vanta un personale di 6,80, ha compiuto un balzo davvero magnifico sotto il profilo tecnico. Dopo una rincorsa veloce e potente, si è librata in aria con grande leggerezza ed uno stile migliorato a dismisura rispetto ...

