Atletica, Fiona May sul record di Iapichino: “Mia figlia è incredibile, mi somiglia molto” (Di sabato 20 febbraio 2021) Fiona May è pazza di gioia dopo il record italiano nel salto in lungo indoor della figlia Larissa Iapichino, che agli Assoluti di Ancona ha eguagliato il suo 6.91. “Ho deciso solo all’ultimo di venire a vederla. Dopo il secondo salto di oggi ho pensato che mi avrebbe superato. Avevo quella sensazione“, ha commentato May. “Ora deve provare a vincere le prime medaglie – ha proseguito l’ex campionessa azzurra ai canali social della Fidal -. I record sono importanti ma i podi di più. Se arriva a 15 medaglie allora diventerà la regina della famiglia. Le ho insegnato tante cose sull’aspetto mentale e ora stanno arrivando i frutti del lavoro, mi somiglia come testa e come grinta“, ha concluso Fiona May. IL VIDEO DEL SALTO DA record SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021)May è pazza di gioia dopo ilitaliano nel salto in lungo indoor dellaLarissa, che agli Assoluti di Ancona ha eguagliato il suo 6.91. “Ho deciso solo all’ultimo di venire a vederla. Dopo il secondo salto di oggi ho pensato che mi avrebbe superato. Avevo quella sensazione“, ha commentato May. “Ora deve provare a vincere le prime medaglie – ha proseguito l’ex campionessa azzurra ai canali social della Fidal -. Isono importanti ma i podi di più. Se arriva a 15 medaglie allora diventerà la regina della famiglia. Le ho insegnato tante cose sull’aspetto mentale e ora stanno arrivando i frutti del lavoro, micome testa e come grinta“, ha conclusoMay. IL VIDEO DEL SALTO DASportFace.

matteorenzi : 6.91 nel salto in lungo! Ecco il video del record mondiale under 20 di Larissa Iapichino, una diciottenne strepitos… - Eurosport_IT : EGUAGLIATA MAMMA FIONA MAY ?????? Larissa Iapichino eguaglia il record italiano indoor saltando 6,91 agli assoluti di… - RaiSport : Larissa #Iapichino vola a 6,91 ed eguaglia mamma Fiona #LarissaIapichino #Atletica #Indoor2021 #Saltoinlungo - Babbaribba : RT @RaiSport: Larissa #Iapichino vola a 6,91 ed eguaglia mamma Fiona #LarissaIapichino #Atletica #Indoor2021 #Saltoinlungo - AlessioCattaneo : RT @repubblica: Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona e meglio di Heike Drechsler: 6,91 nel lungo: La figlia d'arte non solo eguagli… -