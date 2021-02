Atletica, Assoluti indoor Ancona 2021: Larissa Iapichino vola a 6,91 ed eguaglia la madre Fiona May (Di sabato 20 febbraio 2021) Larissa Iapichino non smette di volare. Il giovane fenomeno dell’Atletica azzurra ha infatti firmato la misura di 6,91 metri nel salto in lungo ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona 2021. Un risultato incredibile, con cui Iapichino eguaglia il primato italiano indoor della madre Fiona May che aveva ottenuto la stessa identica misura l’1 marzo 1998 a Valencia. Davvero incredibile la progressione della classe 2002 delle Fiamme Gialle in questi ultimi mesi, con margini di crescita ancora ignoti e davvero incoraggianti. Il 6,91 odierno, arrivato dopo due salti a 6,75, rappresenta anche il record mondiale juniores. IL VIDEO DEL SALTO DI ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021)non smette dire. Il giovane fenomeno dell’azzurra ha infatti firmato la misura di 6,91 metri nel salto in lungo ai Campionati Italianidi. Un risultato incredibile, con cuiil primato italianodellaMay che aveva ottenuto la stessa identica misura l’1 marzo 1998 a Valencia. Davvero incredibile la progressione della classe 2002 delle Fiamme Gialle in questi ultimi mesi, con margini di crescita ancora ignoti e davvero incoraggianti. Il 6,91 odierno, arrivato dopo due salti a 6,75, rappresenta anche il record mondiale juniores. IL VIDEO DEL SALTO DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Assoluti Larissa Iapichino, record nel salto in lungo: il video. "Io come mamma Fiona, pazzesco" Larissa Iapichino de record . L'ennesimo, e forse il più clamoroso. Agli Assoluti indoor di atletica di Ancona la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, 19 anni a luglio, ha saltato 6,91 metri nel lungo , eguagliando il primato italiano stabilito da sua madre a Valencia ...

