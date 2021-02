Atalanta-Napoli, le probabili formazioni degli azzurri: scelte obbligate per Ringhio (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani gli azzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta alle ore 18 al Gewiss Stadium. Gattuso avrà l’occasione di rifarsi della gara di andata dei Sedicesimi di Fianle contro il Granada e tornare alla vittoria. Nelle ultime 9 giornate il bottino degli azzurri è stato veramente magro con sole 3 vittorie ed un pareggio, il resto sono state tutte sconfitte. La più dura da mandare giù proprio quella con il Granada che mette a serio rischio la qualificazione del turno di Europa League. Il 2-0 in terra andalusa sarà difficile da recuperare. Il Napoli sarà costretto a fare 3 gol per superare il turno. E senza subire reti. Intanto però la testa va a domani, al match che vede contrapposti gli azzurri agli orobici per una partita di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani gliscenderanno in campo contro l’alle ore 18 al Gewiss Stadium. Gattuso avrà l’occasione di rifarsi della gara di andata dei Sedicesimi di Fianle contro il Granada e tornare alla vittoria. Nelle ultime 9 giornate il bottinoè stato veramente magro con sole 3 vittorie ed un pareggio, il resto sono state tutte sconfitte. La più dura da mandare giù proprio quella con il Granada che mette a serio rischio la qualificazione del turno di Europa League. Il 2-0 in terra andalusa sarà difficile da recuperare. Ilsarà costretto a fare 3 gol per superare il turno. E senza subire reti. Intanto però la testa va a domani, al match che vede contrapposti gliagli orobici per una partita di ...

