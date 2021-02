Atalanta-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Koulibaly e Ghoulam (Di sabato 20 febbraio 2021) Gennaro Gattuso ha reso noto l’elenco dei convocati in vista di Atalanta-Napoli, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Gli azzurri si presentano con tante assenze, anche se per fortuna del tecnico partenopeo tornano Koulibaly e Ghoulam dal Covid. Aggregati alcuni Primavera, di seguito la lista completa. Portieri: Meret, Contini, Idasiak. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui. Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. Attaccanti: Politano, Osimhen, Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Gennaroha reso noto l’elenco deiin vista di, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Gli azzurri si presentano con tante assenze, anche se per fortuna del tecnico partenopeodal Covid. Aggregati alcuni Primavera, di seguito la lista completa. Portieri: Meret, Contini, Idasiak. Difensori: Di Lorenzo,, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui. Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. Attaccanti: Politano, Osimhen, Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61). SportFace.

