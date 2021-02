Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: Maehle c’è (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Atalanta ha comunicato i nomi dei 23 calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita contro il Napoli di domani. Maehle, che il tecnico aveva dato in forse in conferenza stampa, è stato convocato. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ha comunicato i nomi dei 23 calciatorida Gian Pieroper la partita contro ildi domani., che il tecnico aveva dato in forse in conferenza stampa, è stato convocato. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi,, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo ilsta.

